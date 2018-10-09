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9 окт 2018

Hyundai начал конвейерную сборку Lafesta

Hyundai начал конвейерную сборку Lafesta
Автор фото: фирма-производитель

Корейцы начали выпуск нового автомобиля Lafesta. В текущем месяце в салонах Поднебесной начнутся ее продажи

Седан нацелен, в первую очередь, на молодёжный сегмент. Этой моделью Hyundai планирует упрочить свои позиции на китайском рынке. Затем возможен выход и в другие страны.

Впервые Лафесту показали китайцам весной этого года на автошоу в Пекине, а сейчас она уже выходит с конвейера. Машина построена на той же платформе, что и Elantra. Специалисты уже назвали её альтернативной версией Елантры – обновлённой и более молодёжной. По размерам и базе они совпадают, но у Лафесты многорычажная подвеска сзади. Кузов очень напоминает купе, но по конструкции багажника это классический седан.

Под капотом будут предлагаться три варианта силовых агрегатов 1,4-литра, мощностью 140 л.с., и 1,6-литров, развивающий 190 лошадиных сил и форсированный 1,6-литровый двигатель, выдающий 204 лошади. Все двигатели комплектуются одинаковой трансмиссией – 7-ступенчатым роботом.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, speedme

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