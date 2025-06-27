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27 июн 2025

Hyundai нашел способ наладить поставки в Россию в обход санкций

Hyundai нашел способ наладить поставки в Россию в обход санкций
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai готовится возобновить поставки комплектующих для сборки автомобилей в Россию, несмотря на действующие санкционные ограничения. Согласно инсайдерской информации, компания будет использовать обходную логистическую схему с участием своего китайского подразделения и транзита через Казахстан

Комплектующие будут отправляться сначала в Китай, где расположено дочернее предприятие Hyundai. Далее груз направят в Казахстан, что обеспечит более упрощенные условия для таможенного оформления (Казахстан входит в ЕАЭС). Уже оттуда детали попадут в Россию. Такой маршрут позволит разорвать формальную цепочку между поставщиком и получателем, делая процесс поставок менее прозрачным для контролирующих органов.

Этот шаг решает сразу несколько задач для Hyundai. С одной стороны, компания оживляет работу китайского подразделения, которое в последние годы испытывало трудности. С другой, получает возможность восстановить присутствие на российском рынке, не нарушая прямых санкционных запретов.

Возвращение Hyundai в Россию обсуждается с начала 2025 года, особенно на фоне снижения напряженности между Москвой и Вашингтоном. Одним из возможных шагов назывался выкуп завода под Санкт-Петербургом, который ранее принадлежал корейской компании, а сейчас находится в распоряжении АГР. У Hyundai остается возможность вернуть контроль над предприятием до конца текущего года — именно столько действует опцион на обратный выкуп.
 

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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