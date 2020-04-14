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14 апр 2020

Hyundai оказывает сопротивление коронавирусу

Hyundai оказывает сопротивление коронавирусу
Автор фото: фирма-производитель

Компания «Хендэ Мотор СНГ» запустила программу поддержки медиков и волонтеров, участвующих в борьбе с COVID-19

Программа поддержки, реализуемая брендом Hyundai, включает в себя обеспечение транспортной мобильности для врачей и медперсонала, предоставление автомобилей волонтерам в большинстве крупных российских городов, а также точечную помощь наиболее загруженным больницам Москвы.

В рамках программы по обеспечению транспортной мобильностью медиков «Хендэ Мотор СНГ» передала Российскому медицинскому обществу 10 000 промокодов для поездок на такси, которые будут действительны в течение трех месяцев. Марка также закупает и передает предметы, необходимые для улучшения и облегчения условий работы медиков.

Кроме того, бренд Hyundai также стал участником инициативы #МЫВМЕСТЕ, объединившей тысячи неравнодушных граждан во всех регионах страны. Компания предоставила волонтерам, которые доставляют продукты и лекарства пожилым людям, 100 автомобилей Creta и Solaris и топливные карты для их заправки. Для Москвы и Московской области передано 30 кроссоверов Creta, 18 – для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Еще 52 автомобиля Hyundai Creta и Hyundai Solaris распределены по регионам России: по 9 авто – для Симферополя и Севастополя, по 6 автомобилей передано в Екатеринбург, Самару, Казань и Ростов-на-Дону и по 5 автомобилей – в Краснодар и Сочи. 

При написании новости использовалась информация:
Hyundai

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