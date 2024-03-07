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7 мар 2024

Hyundai отказалась комментировать поставку комплектующих в Россию

Hyundai отказалась комментировать поставку комплектующих в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Hyundai не подтвердила и не опровергла возможность поставки машинокомплектов для своих автомобилей, которые будут собираться в России под брендом Solaris

Напомним, что бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге был продан российской компании “Арт-Финанс” за символическую стоимость с возможностью выкупа обратно. Не так давно ее дочка AGR Automotive Group объявила о возобновлении работы завода, на котором теперь будут выпускать автомобиль под маркой Solaris. На данный момент предприятие располагает несколькими десятками тысяч машинокомплектов, которые пойдут на сборку четырех моделей: Solaris HS, Sollaris HC, Solaris KRS и Sollaris KRX. Это перелицованные Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X соответственно.

Пока не ясно, насколько корейцы вовлечены в возобновление работы завода, но возможность поставки комплектов по крайней мере рассматривается. Если это все-таки произойдет, Hyundai и Kia смогут поставлять запчасти через соседние страны, чтобы обойти свои же санкции.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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