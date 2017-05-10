Компания Hyundai не отказалась от проекта создания пикапа Santa Cruz, но, как оказалось, пока проект отложен

Серийная версия, сделанная по мотивам концепта 2015 года появится лишь после 2020 года. При этом, Santa Cruz не будет пикапом в привычном понимании этого слова: он сохранит несущий кузов, а его начинка будет далека от утилитарных машин. Об этом заявил глава австралийского подразделения компании Скотт Грант в интервью CarAdvice.

Причем, по его словам основным, если не единственным рынком сбыта Hyundai Santa Cruz станет Северная Америка, где у пикапа, по сути, будет только один конкурент Honda Ridgeline, которая, правда, серьезно превосходит корейскую модель по размерам.

Любопытно, что несмотря на то, что родиной легковых пикапов, так называемых «ютов» принято считать Австралию, Грант, говорит о том, что такой пикап как Santa Cruz не нужен. «Даже если это будет глобальная модель, с правым расположением руля, Австралии такой имиджиевый пикап не нужен, — говорит Грант. — Нам нужна рабочая лошадка с полным приводом и приводом на одну ось». Такой пикап мог бы составить конкуренцию Toyota Hilux или Ford Ranger не только на местном рынке, но и в Юго-Восточной Азии и Южной Африке. Но у Hyundai в сегодняшней гамме нет рамных моделей, на базе которых можно было бы сделать пикап. Так что, если положительное решение и будет принято, то утилитарный пикап появится еще позднее Santa Cruz.