Hyundai перезапустила производство в России

Корейский концерн перезапустил свой российский автозавод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) в Санкт-Петербурге, правда новые машины россиянам не предназначены

На сегодняшний день на конвейере штампуют панели, сваривают и окрашивают кузова седанов Hyundai Solaris, однако все они будут направлены в Казахстан, где на местных предприятиях отверточной сборкой их соберут в комплектные автомобили. Собственно, продаваться они будут там же.

Занятно, но российский завод поставлял кузова в Казахстан и раньше - до кризиса. В прошлом году в Алма-Ату отгрузили 16 000 машинокомплектов. Любопытно, что в скором времени на площадке в Санкт-Петербурге начнут собирать кузова и для Hyundai Creta, которые тоже направят зарубеж.