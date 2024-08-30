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30 авг 2024

Hyundai подтвердил разработку серийной версии N Vision 74

Hyundai подтвердил разработку серийной версии N Vision 74
Автор фото: фирма-производитель

Корейская марка Hyundai поделилась планами по производству спортивного купе N Vision 74, концепт которого показали в июле 2022 года. Предполагается, что автомобиль поступит в продажу не раньше 2026 года

Главной фишкой Hyundai N Vision 74 является его ретро дизайн, вдохновленный прототипом Hyundai Pony 1974 года. Напомним, что “Пони” рисовал знаменитый итальянский дизайнер Джоржетто Джуджаро. N Vision 74 помимо стильного кузова, получил крупное антикрыло, развитый аэродинамический обвес и необычные колесные диски с полностью закрытыми колпаками.

Вероятней всего, серийный N Vision 74 станет электрокаром, но мощность силовой установки пока не известна. Напомним, что концепт оснастили двумя электромоторами и водородной установкой. Суммарная мощность составила 671 л.с.

При написании новости использовалась информация:
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