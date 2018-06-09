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9 июн 2018

Hyundai показал прототип огромного кроссовера

Hyundai показал прототип огромного кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

О том, что у Hyundai и Kia появятся огромные кроссоверы ни для кого не секрет – Kia уже вовсю тестирует свой Telluride. А теперь настала очередь и Hyundai.

В Hyundai свой большой кроссовер назвали Grandmaster, то есть «гроссмейстер». Прообраз будущей серийной модели, которая встанет на ступеньку выше Santa Fe не только является заявкойHyundai на возвращение в сегмент больших кроссоверов (у компании уже когда-то была модель Veracruz/ix55), но и демонстрирует новый дизайнерский язык корейцев.

У кроссовера, который в будущем станет новой флагманской моделью, огромная хромированная радиаторная решетка, которая скрывает небольшие фары, вертикальные дневные светодиодные ходовые огни и противотуманки. В профиль, из-за заваленных вперед средних стоек, машина напоминает Cadillac Escalade. Сзади самой выдающейся деталью стали вертикальные фонари. Дополняют грозный облик огромные легкосплавные колеса.

В Hyundai не разглашают никаких технических подробностей о кроссовере. Впрочем, даже по фотографиям видно, что пока это лишь неходовой макет. Вероятнее всего Kia Telluride будет отведена роль первопроходца, так как машина практически готова к производству. В Hyundai посмотрят на реакцию рынка и тогда уже примут окончательное решение о запуске Grandmaster в серию.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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