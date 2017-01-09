Южнокорейская компания Hyundai привезла в Лас-Вегас собственный проект «умного» дома – системы автоматизации бытовых процессов без непосредственного участия человека.

На Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе (CES) каждый год компании показывают свои самые смелые и технологически продвинутые решения, подавляющему большинству из которых, к сожалению, не суждено воплотиться в качестве серийного продукта.

Одним из таких экспонатов в этом году стал концепт «умного» дома от южнокорейского автопроизводителя Hyundai. Инженеры компании придумали способ, как можно не просто интегрировать автомобиль в эту систему, но и сделать его одной из важнейших, если не сказать, необходимых его частей.

Так, концепт, созданный в рамках более крупного проекта под названием Mobile Vision, представляет собой отдельный дом для семьи (такие наиболее широко распространены в пригородах Европы и США), со специальным «слотом» под автомобиль. Интересно, что при его подключении, он становится не только частью инфраструктуры дома, но и частью его жилого пространства – кузов целиком остается снаружи, а салон образует небольшой альков в комнате.

Кроме того, после подключения, автомобиль может питать электрические системы «умного» дома, выполняя роль повседневного или аварийного источника энергии. Система климат-контроля сможет обогревать или охлаждать одну комнату, а получить доступ к мультимедийному комплексу можно будет из любой части дома.

К сожалению, как уже было сказано, это всего лишь концепт, который, скорее всего, никогда не будет воплощен в жизнь. По крайней мере, в ближайшее десятилетие.