Hyundai показала компактный электрокар Inster

Компания Hyundai пополняет свой модельный ряд новым компактным электрокаром Inster мощностью 113 л.с. и запасом хода в 355 км. Продажи в Корее должны начаться уже этим летом

Как и предполагалось ранее, Inster сконструирован на платформе бензиновой модели Casper. Дизайны автомобилей также сопоставимы. Разница заключаются только в бамперах и оптике, которая оформлена в виде светодиодных пикселей, как на Ioniq. Кроме этого Inster достались оригинальные 17-дюймовые колесные диски. Точные габариты: 3825/1610/1575 мм., при колесной базе в 2580 мм. В салоне отличий также немного. Из заметного тут новый трехспицевый руль и более крупные экраны приборной панели и мультимедийной системы.

Hyundai Inster в стандартной комплектации оснащен электромотором мощностью 97 л.с. и 147 Нм крутящего момента. Емкость батареи - 42 кВТ*ч. Запас хода - 300 км. Версия подороже уже комплектуется мотором на 115 л.с. и батареей емкостью 49 кВТ*ч. Запас хода в этом случае составит 355 км. Отмечается, что в среднем зарядить аккумулятор с 10% до 80% можно примерно за 30 минут.