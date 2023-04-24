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24 апр 2023

Hyundai покорит луну через четыре года

Hyundai покорит луну через четыре года
Автор фото: фирма-производитель

Корейский промышленный гигант решил на время отвлечься от автомобилей и открыть для себя совершенно новую отрасль – космический транспорт

Буквально на днях представители марки сообщили о запуске проекта по созданию лунного мобильного модуля. Луноход будет состоять из двух частей — мобильной платформы и комплекса оборудования, который на неё установят. Заявлено, что Hyundai применит здесь все передовые наработки, включая систему автономного управления, солнечные батареи для подзарядки штатных аккумуляторов и многое другое.

Первые прототипы будут показаны уже в 2024 году, тогда же начнутся и программы испытаний. По первоначальному плану «лунный запуск» состоится через три года – в 2027 году. В рамках какой именно программы космический Hyundai отправится на Луну, пока не уточняется

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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