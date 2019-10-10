Hyundai построит в России новый завод

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и «Хендэ Виа Рус» — дочернее предприятие, которое выпускает автозапчасти, — планируют к 2021 году построить в России завод по производству двигателей

Как сообщает коммерсант, производство будет расположено в Санкт-Петербурге, рядом с действующим заводом компании. Его мощность составит 330 тысяч двигателей в год, но в первые годы планируется выпускать только 233 тысячи моторов. 20 процентов продукции будет экспортироваться. Предположительно, новое предприятие заработает в октябре 2021 года и создаст около 500 рабочих мест.

На заводе будет локализовано производство основных элементов двигателя: блока цилиндров, головки блока цилиндра, коленвала, поршней, водяного насоса и других компонентов. Эксперты считают, что эти моторы окажутся локализованными примерно на треть. В свою очередь, это приведёт к росту локализации автомобилей Hyundai примерно на 8-10 процентов, её уровень достигнет 60 процентов.