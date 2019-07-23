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23 июл 2019

Hyundai представил Sonata с солнечной батареей

Hyundai представил Sonata с солнечной батареей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai представила гибридную модификацию седана Sonata нового поколения. Автомобиль получил систему солнечных батарей, расположенную на крыше. 

Система используется для подпитки аккумулятора и увеличивает пробег на одной зарядке. В компании заявили, что, подзаряжаясь таким образом по шесть часов в день, можно увеличить ежегодный пробег на 1300 км. Также новинка оснащается 2,0-литровым двигателем GDi HEV и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная мощность автомобиля — 195 лошадиных сил. Средний расход топлива в смешанном цикле находится на отметке 4,97 л на 100 км пути.

Что касается внешности, то машина использует фирменный стиль под названием Sensuous Sportiness («Эмоциональная спортивность»). Впервые это направление было показано на концепт-каре Le Fil Rouge, представленном в 2018 г. на Женевском автосалоне. Автомобиль получил светодиодную оптику, фирменную решетку радиатора и новый спойлер.


 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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