Hyundai представила электрический хот-хэтч Ioniq 5N

На Фестивале скорости в Гудвуде корейская компания Hyundai показала спортивную версию N электрического хэтчбека Ioniq 5

Заряженная версия получила более яркие “пиксельные” фары, массивные бампера, крупный спойлер, утопленные дверные ручки, а также колесные диски диаметром 21 дюйм. Форм-фактор салона не изменился, но бортовой компьютер и мультифункциональное рулевое колесо получили спортивную модификацию. По сравнению с обычной версией, хот-хэтч по габаритам слегка больше: 4715 х 1940 х 1585 мм., а колесная база в 3000 мм осталась прежней.

Hyundai Ioniq 5N оснащен двумя электрическими моторами на каждой оси. Максимальная суммарная мощность - 650 л.с. (в режиме N Grin Boost). Разгон до 100 км/ч - 3,4 с., а максимальная скорость - 260 км/ч. Емкость батареи - 84 кВт/ч., но запас хода пока не известен.