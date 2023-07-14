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14 июл 2023

Hyundai представила электрический хот-хэтч Ioniq 5N

Hyundai представила электрический хот-хэтч Ioniq 5N
Автор фото: фирма-производитель

На Фестивале скорости в Гудвуде корейская компания Hyundai показала спортивную версию N электрического хэтчбека Ioniq 5

Заряженная версия получила более яркие “пиксельные” фары, массивные бампера, крупный спойлер, утопленные дверные ручки, а также колесные диски диаметром 21 дюйм. Форм-фактор салона не изменился, но бортовой компьютер и мультифункциональное рулевое колесо получили спортивную модификацию. По сравнению с обычной версией, хот-хэтч по габаритам слегка больше: 4715 х 1940 х 1585 мм., а колесная база в 3000 мм осталась прежней. 

Hyundai Ioniq 5N оснащен двумя электрическими моторами на каждой оси. Максимальная суммарная мощность - 650 л.с. (в режиме N Grin Boost). Разгон до 100 км/ч - 3,4 с., а максимальная скорость - 260 км/ч. Емкость батареи - 84 кВт/ч., но запас хода пока не известен.  

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, колеса

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