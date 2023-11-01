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1 ноя 2023

Hyundai представила концептуальную версию Kona

Hyundai представила концептуальную версию Kona
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Hyundai опубликовала изображение концептуального внедорожника, созданного на базе Kona. Автомобиль дебютировал в рамках тюнинг-шоу SEMA

Так называемый Kona Jayde получил спортивные бампера, металлические накладки на пороги, а также багажный бокс на крыше и крепление для велосипеда на заднем бампере. К слову, в комплекте с автомобилем идет электробайк Vintage Electric Rally. Салон привлекает внимание необычной отделкой сидений с вставками из ткани с клетчатым рисунком и белого кожзама. В остальном интерьер практически полностью соответствует стандартной версии.

Напомним, что актуальное поколение оснащается традиционными бензиновыми ДВС объемами 1,6 л. (198 л.с.) или 2,0 л. (149 л.с.), а также гибридной установкой суммарной мощностью 141 л.с. и полностью электрической силовой установкой на 156 л.с. или 218 л.с. “Электрички” комплектуются батареями емкостью 48,4 кВт*ч или 65,4 кВт*ч. Запас хода - 377 и 514 км соответственно.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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