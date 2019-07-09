Hyundai представит новую модель для Европы

В сентябре 2019 года южнокорейская марка покажет новый автомобиль, разработанный специально для европейского рынка

На данный момент концерн опубликовал первый тизер новой модели, разработанной специально для европейского рынка. Публичная премьера автомобиля, к слову, состоится в рамках Франкфуртского автосалона.



На снимке можно рассмотреть лишь заднюю стойку, часть двери и задний фонарь новинки. Пока в компании лишь отмечают, что машина должна стать лидером своего сегмента в Европе по безопасности и возможностям мультимедиа.



Не исключено, что Hyundai представит во Франкфурте компактный хэтчбек i20 следующего поколения. Нынешняя модель выпускается уже несколько лет и уступает по продажам в популярном в Европе В-сегменте более «свежим» автомобилям других производителей.

