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9 июл 2019

Hyundai представит новую модель для Европы

Hyundai представит новую модель для Европы
Автор фото: фирма-производитель

В сентябре 2019 года южнокорейская марка покажет новый автомобиль, разработанный специально для европейского рынка

На данный момент концерн опубликовал первый тизер новой модели, разработанной специально для европейского рынка. Публичная премьера автомобиля, к слову, состоится в рамках Франкфуртского автосалона.

На снимке можно рассмотреть лишь заднюю стойку, часть двери и задний фонарь новинки. Пока в компании лишь отмечают, что машина должна стать лидером своего сегмента в Европе по безопасности и возможностям мультимедиа.

Не исключено, что Hyundai представит во Франкфурте компактный хэтчбек i20 следующего поколения. Нынешняя модель выпускается уже несколько лет и уступает по продажам в популярном в Европе В-сегменте более «свежим» автомобилям других производителей.
 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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