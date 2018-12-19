Hyundai представит цифровое стекло для автомобилей

Компания Hyundai Mobis, специализирующаяся на поставке запчастей и комплектующих, представит на выставке CES концепт интерьера беспилотника с полной степенью автономности

«Гвоздем программы» в этом интерьере должно стать цифровое лобовое стекло, которое может превращаться в обычный дисплей большого размера. На него предполагается выводить не только различную транспортную информацию, но и развлекательный контент, также стекло сможет менять степень прозрачности.

Еще одним важным компонентом подобного интерьера должны стать: система управления жестами и технология распознавания эмоций. Последняя, в свою очередь, будет использовать камеры, которые смогут отслеживать эмоциональное состояние водителя. Специальная нейросеть соберет все данные, а система будет менять фоновое окружение в салоне автомобиля. Кроме того, она сможет рассказать о вашем состоянии ближайшим беспилотникам, что поможет предотвратить аварийные ситуации.