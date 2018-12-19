Автомобильный портал Motorpage
19 дек 2018

Hyundai представит цифровое стекло для автомобилей

Hyundai представит цифровое стекло для автомобилей

Компания Hyundai Mobis, специализирующаяся на поставке запчастей и комплектующих, представит на выставке CES концепт интерьера беспилотника с полной степенью автономности

«Гвоздем программы» в этом интерьере должно стать цифровое лобовое стекло, которое  может превращаться в обычный дисплей большого размера. На него предполагается выводить не только различную транспортную информацию, но и развлекательный контент, также  стекло сможет менять степень прозрачности.

Еще одним важным компонентом подобного интерьера должны стать: система управления жестами и технология распознавания эмоций. Последняя, в свою очередь, будет использовать камеры, которые смогут отслеживать эмоциональное состояние водителя. Специальная нейросеть соберет все данные, а система будет менять фоновое окружение в салоне автомобиля. Кроме того, она сможет рассказать о вашем состоянии ближайшим беспилотникам, что поможет предотвратить аварийные ситуации.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Авторамблер

Комментарии к новости

Последние новости

...

Когда палец всему голова

17 декабря 2018
Hyundai Nexo

Корея следует японским путем

13 декабря 2018

Hyundai намекает на кроссовер

10 декабря 2018
Genesis G70

Каршерингу открыли парковки бизнес-центров

07 декабря 2018
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade - теперь без покрывала

27 ноября 2018
Genesis G90 2019

Genesis G90 представлен официально

27 ноября 2018

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - как mitsubishi outlander 2018 помог нам натрясти… кедровых шишек Тест драйв
18 декабря 2018

Mitsubishi Outlander
"Как Mitsubishi Outlander помог нам натрясти… кедровых шишек"
Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class - сравнительный тест audi a7 sportback 55 tfsi quattro 2018 и mercedes-benz cls 450 4matic 2019 : победа формы над содержанием
Сравнительный тест
14 декабря 2018

Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class
"Audi A7 и Mercedes-Benz CLS: победа формы над содержанием"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 уехал далеко от «донора»
Тест драйв
12 декабря 2018

Lada Xray Cross
"Lada XRAY Cross уехал далеко от «донора»"
Hyundai Santa Fe - незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый hyundai santa fe
Тест драйв
10 декабря 2018

Hyundai Santa Fe
"Незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый Hyundai Santa Fe"

Написано новостей:

2 2 4 3 4