Hyundai прекращает разработку водородных автомобилей

Корейские СМИ заявили, что после прекращения разработки новых ДВС Hyundai собирается прервать работы в перспективном направлении водородных машин.

Издание The Chosun Ilbo сообщает, что пауза будет временной и через несколько лет работы будут возобновлены. Правда, в то же время наши коллеги отмечают, что для концерна это направление является практически убыточным, так как сам процесс разработки очень дорогостоящий. Кроме того, водородные машины не приносят производителю прибыли и сложны в эксплуатации из-за отсутствия инфраструктуры по их заправке.

Тактика Hyundai выглядит несколько странно, так как в сентябре концерн представил полноценный план развития водородного транспорта Hyundai Hydrogen Vision 2040, цель которого — создание широкой гаммы двигателей с водородными топливными ячейками и модельной линейки автомобилей подобного типа.