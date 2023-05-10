Hyundai рассекретил Exter

Концерн Hyundai показал изображения кроссовера Exter, который станет самым доступным вседорожником корейского производителя на рынках развивающихся стран

Сразу начнем с дизайна модели. Кроссовер получил угловатый силуэт, кроме того художники стали применять здесь элементы от более дорогих моделей. Так, например, спереди применен блок фар, который по дизайну напоминает аналогичную деталь у Kia Mohave.

Также Hyundai поделилась некоторыми деталями моторной гаммы. Базовая версия кроссовера получит атмосферный 1,2-литровый мотор, который позаимствовали у компактного хэтчбека i10. Собственно, двигатель развивает 83 лошадиные силы и работает в паре с вариатором.