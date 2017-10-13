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13 окт 2017

Hyundai расширила функционал ЭРА-ГЛОНАСС

Hyundai расширила функционал ЭРА-ГЛОНАСС
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai первой среди автопроизводителей запустила программу коммерческого использования системы ЭРА-ГЛОНАСС. Как известно, помимо функций вызова экстренных служб, в нее заложены и другие, которые предполагалось предоставлять за дополнительную плату. Однако до сегодняшнего дня никто не предлагал такой комплекс.

Как известно, при покупке новых автомобилей Hyundai покупатель получат пакет услуг «Помощь на дорогах» от Российского автомобильного товарищества (РАТ). Однако если раньше механиков для того, чтобы поменять колесо, подзарядить аккумулятор или справиться с неполадками приходилось с помощью сотового телефона, то теперь это можно сделать с помощью системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Водителю достаточно нажать на кнопку SOS – и уже через несколько секунд оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» ответит, чтобы уточнить информацию о происшествии. Далее информация, которая включает в себя, в том числе, местоположение автомобиля, передается сервис-провайдеру РАТ, оператор которого связывается с водителем также посредством устройства ЭРА-ГЛОНАСС для оказания оперативной технической помощи или эвакуации.
 

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При написании новости использовалась информация:
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