Hyundai разработает инновационную систему шумоподавления

Новая система активного шумоподавления в противофазе позволит в будущем использовать меньше изоляционных материалов

Южнокорейский автопроизводитель ведет разработку системы Road Active Noise Control (RANC) последние шесть лет. Она способна в режиме реального времени анализировать различные типы внешних шумов, например звуки встряски и контакта колес с дорожным полотном.

Данные поступают на центральный компьютер, который после их обработки передает информацию на цифровой сигнальный процессор, запускающий звуковые волны необходимой частоты в противофазе. Весь процесс занимает всего 0,002 с — в четыре раза быстрее нынешней системы шумоподавления Hyundai.

Самое интересное заключается в том, что звуки анализируются отдельно для водителя, пассажира, а также для второго ряда сидений. В компании отметили, что RANC способна снижать общий уровень шума на три децибела.