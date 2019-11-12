Автомобильный портал Motorpage
12 ноя 2019

Hyundai разработает инновационную систему шумоподавления

Hyundai разработает инновационную систему шумоподавления

Новая система активного шумоподавления в противофазе позволит в будущем использовать меньше изоляционных материалов

Южнокорейский автопроизводитель ведет разработку системы Road Active Noise Control (RANC) последние шесть лет. Она способна в режиме реального времени анализировать различные типы внешних шумов, например звуки встряски и контакта колес с дорожным полотном.

Данные поступают на центральный компьютер, который после их обработки передает информацию на цифровой сигнальный процессор, запускающий звуковые волны необходимой частоты в противофазе. Весь процесс занимает всего 0,002 с — в четыре раза быстрее нынешней системы шумоподавления Hyundai.

Самое интересное заключается в том, что звуки анализируются отдельно для водителя, пассажира, а также для второго ряда сидений. В компании отметили, что RANC способна снижать общий уровень шума на три децибела.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Студенты заставят Hyundai Creta ездить с помощью силы мысли

07 ноября 2019

Hyundai анонсировал новый Grandeur

25 октября 2019
Hyundai Sonata 2020

Новая Hyundai Sonata для Росси. Спойлер: маленькое разочарование

25 октября 2019

Раскрыты характеристики нового кроссовера Genesis

25 октября 2019
Hyundai ix25 2020

Представлена новая Hyundai Creta

22 октября 2019
Hyundai HDC-6 Neptune

Не «Тойотой» единой

22 октября 2019

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac Escalade - cadillac escalade 2015 дорогие мои кирпичи Тест драйв
12 ноября 2019

Cadillac Escalade
"Тест-драйв Cadillac Escalade: Дорогие мои кирпичи"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"
Lada Granta - lada granta drive active 2019: для дерзких и нескромных
Тест драйв
08 ноября 2019

Lada Granta
"Lada Granta Drive Active: для дерзких и нескромных"
Land Rover Discovery Sport - land rover discovery sport 2020 великий путаник
Тест драйв
06 ноября 2019

Land Rover Discovery Sport
"Великий путаник Land Rover Discovery Sport"

Написано новостей:

2 4 6 2 9