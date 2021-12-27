Hyundai разработает новую платформу для электрокаров

Годовой объём продаж электрокаров Hyundai в 2026 году достигнет 1,7 миллиона машин, в то время как ранее компания планировала реализацию на уровне миллиона штук к середине десятилетия. По заявлению главы компании Джехун Чанга эта цифра будет только расти.

Топ менеджер в интервью Automotive news заявил, что уже в следующем году продажи электромобилей достигнут 220 тысяч экземпляров. Чтобы покрыть запрос, компания будет наращивать объемы производства. Для этого концерн инвестирует почти семь с половиной миллиардов долларов в отрасль машин с нулевым выхлопом.

Часть этих средств будет направлена на разработку новой платформы. К сожалению, подробностей топ-менеджер не привел, однако, он сообщил, что в 2026 году электрическая линейка Hyundai будет состоять, как минимум, из пятнадцати моделей.