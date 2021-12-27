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27 дек 2021

Hyundai разработает новую платформу для электрокаров

Hyundai разработает новую платформу для электрокаров

Годовой объём продаж электрокаров Hyundai в 2026 году достигнет 1,7 миллиона машин, в то время как ранее компания планировала реализацию на уровне миллиона штук к середине десятилетия.  По заявлению главы компании Джехун Чанга эта цифра будет только расти.

Топ менеджер в интервью Automotive news заявил, что уже в следующем году продажи электромобилей достигнут 220 тысяч экземпляров. Чтобы покрыть запрос, компания будет наращивать объемы производства. Для этого концерн инвестирует почти семь с половиной миллиардов долларов в отрасль машин с нулевым выхлопом.

Часть этих средств будет направлена на разработку новой платформы. К сожалению, подробностей топ-менеджер не привел, однако, он сообщил, что в 2026 году электрическая линейка Hyundai будет состоять, как минимум, из пятнадцати моделей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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