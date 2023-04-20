Hyundai разработала гибкий дисплей для мультимедийных систем

В современных автомобилях дисплеи играют одну из ключевых ролей, поэтому компания Hyundai Mobis решила совершить прорыв, создав прототип экрана, который может свернуться в рулон

Главное преимущество такого решения – компактность. В сложенном виде корпус устройства не превышает пары десятков сантиметров в длину и ширину, зато когда дисплей разворачивается – его рабочая поверхность увеличивается многократно – максимальная диагональ здесь составляет около тридцати дюймов.

Производитель сообщает, что данный модуль можно установить, едва ли не в любом месте салона – на центральной консоли, потолке и т.д. Разработкой уже заинтересовались некоторые европейские автопроизводители.