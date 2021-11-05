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5 ноя 2021

Hyundai Santa Cruz разбили ради вашей же безопасности

Hyundai Santa Cruz разбили ради вашей же безопасности
Автор фото: фирма-производитель

Страховой институт безопасности на трассах США (IIHS), который известен своими независимыми краш-тестами, на днях провел испытания корейского пикапа Hyundai Santa Cruz. Модель только-только поступила в продажу, поэтому взглянуть на результаты краш-тестов очень интересно.

Для начала давайте разберемся в самих испытаниях. Итак, автомобиль «разбивали» о 25-процентное перекрытие со скоростью в 64 километра в час. Также организовывали столкновение на той же скорости, но с 40-процентным перекрытием.  Завершали программу испытаний боковой удар и тесты систем активной безопасности. Отдельно на стендах проверяли кресла при имитации удара сзади.

Теперь поговорим о результатах. Santa Cruz получил высокий «зеленый» рейтинг по всем испытаниям на пассивную безопасность.  Эксперты также оценили и работу предотвращения столкновения с другими автомобилями. К сожалению, машина была удостоена лишь оценки Top Safety Pick, что на одну ступень ниже высшей Top Safety Pick+. Произошло это по той причине, что у экспертов IIHS возникли вопросы к стандартным галогеновым фарам — у них недостаточная яркость и при езде по прямой, и при входе в повороты. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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