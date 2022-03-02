Hyundai собирается захватить рынок электрокаров и не забыть про ДВС

Корейский концерн объявил о модернизации своего производства. На эти процессы будет направлено около восьмидесяти миллиардов долларов инвестиций

Любопытно, что из этих средств на электромобили будет направлено лишь 20 миллиардов инвестиционных средств, и это несмотря на то, что развитие электрического транспорта для концерна – приоритет. К 2030 году концерн намерен занять, минимум, 7% мирового рынка электромобилей, что соответствует примерному уровню продаж в 1,87 миллионов машин в год. К слову, не так давно главный исполнительный директор Hyundai Чжехун Чанг сообщил, что концерн уверенно идет к полному переходу на производство электрокаров, невзирая на пандемию и дефицит микрочипов.

Хорошо, с электрокарами разобрались, но куда пойдет большая часть средств? Во-первых, на разработку машин, работающих на биотопливе – еще в конце прошлого года концерн представил несколько коммерческих и легковых моделей подобного рода. Во-вторых - концерн перезапускает разработку водородного транспорта. Да, в декабре 2021 сообщалось, что работы в этом направлении были приостановлены, но сейчас от корейских СМИ поступает информация о возобновлении. План Hyundai Hydrogen Vision 2040, цель которого — создание целой гаммы двигателей с водородными топливными ячейками и оснащенных ими автомобилей, остается акутальным.