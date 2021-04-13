Hyundai Staria едет в Россию

Микроавтобус футуристического дизайна доберется до нас в четвертом квартале текущего года. Автомобиль станет преемником модели H1

Глядя на автомобиль, может показаться, что перед нами концептуальная модель, но нет – все, что вы видите на фото – это серийный автомобиль. Так что перед нами, пожалуй, один из самых интересных коммерческих автомобилей в плане дизайна. Важно заметить, что у Staria будет целое множество вариантов компоновки салона – от двухместного варианта с большим грузовым отсеокм, до полноценного 11-местного пассажирского отсека.

Что касается двигателей, то автомобиль будет доступен с турбодизельным мотором 2.2 и бениновым 3.5-литровым V6. Эти агрегаты уже известны нам по большому кроссоверу Palicade, который добрался до России в начале года. Мощность первого агрегата – 177 лошадиных сил, а второго – 272 лошадиные силы. Трансмиссия 8-ступенчатый автомат. Для дизеля будет доступна и механика, но скорее всего такая коробка останется прерогативой грузовых версий Staria.