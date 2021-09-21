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21 сен 2021

Hyundai Staria превратили в фургон

Hyundai Staria превратили в фургон
Автор фото: фирма-производитель

В коммерческом транспорте красота всегда отходит на второй план. Балом правит практичность и такие важные параметры как объем  внутреннего пространства. В Hyundai, понимая это, выпустили модель Staria в версии фургон.

Но обойти вниманием дизайн не получится, так как Staria даже с цельнометаллическим кузовом не потеряла в футуризме, наоборот, она стала похожа на космический грузовой транспорт из различных видеоигр. Разумеется, автомобиль получился очень вместительным, в его багажнике умещается до 4935 литров груза

В технических параметрах нам уже все знакомо по обычной Staria. В движение автомобиль приводится дизельным двигателем 2.2, который работает с обычным 8-ступенчатым автоматом. Мощность мотора составляет немногим больше 175 лошадиных сил. Более старшие двигатели 3.5 V6(бензин), которые доступны минивэну, на фургон устанавливаться не будут.

При написании новости использовалась информация:
Motor

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