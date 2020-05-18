Hyundai в сентябре выведет на российский рынок четыре новые модели

В сентябре 2020 года Hyundai начнет продажи в России сразу четырех важных новинок: большого кроссовера Hyundai Palisade, нового поколения седана Hyundai Elantra, флагманского паркетника Genesis GV80 и седана Genesis G80

Как сообщает портал Drom.ru со ссылкой на управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, запуск новых моделей Genesis фактически совпадет с началом работы российского сервиса подписки на автомобили под названием Genesis Mobility. Вначале в нем будут доступны только седаны G70, а во второй половине года добавятся G80 и GV80.

Вместе с появлением в России новинок Hyundai и Genesis станет доступен еще один сервис подписки — Business Mobility. Он ориентирован на бизнес. В нем будут доступны все модели брендов Hyundai и Genesis в любой комплектации и в любом количестве на срок от 12 до 60 месяцев c ограничением пробега в 180 000 километров.