Hyundai Venue получил нечто странное

Марка Hyundai представила кроссовер Venue в версии для корейского рынка. От уже показанных модификаций для Индии и США он отличается интересной функцией инфракрасного обогрева коленей водителя — и это первый в мире серийный автомобиль, оснащённый такой опцией.

Принцип работы этой функции достаточно прост, обогрев осуществляется с помощью встроенного в рулевую колонку инфракрасного излучателя. Тепло можно почувствовать, если держать ноги на расстоянии не более 60 миллиметров от источника.