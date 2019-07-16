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16 июл 2019

Hyundai Venue получил нечто странное

Hyundai Venue получил нечто странное
Автор фото: фирма-производитель

Марка Hyundai представила кроссовер Venue в версии для корейского рынка. От уже показанных модификаций для Индии и США он отличается интересной функцией инфракрасного обогрева коленей водителя — и это первый в мире серийный автомобиль, оснащённый такой опцией.

Принцип работы этой функции достаточно прост,  обогрев осуществляется с помощью встроенного в рулевую колонку инфракрасного излучателя. Тепло можно почувствовать, если держать ноги на расстоянии не более 60 миллиметров от источника.

Добавим несколько слов и о технической составляющей автомобиля. Как и в США, на корейском рынке Venue доступен только с бензиновым атмосфер­ным 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. Он сочетается с шести­ступенчатой «механикой» или вариатором, тип привода — только передний. Перспективы выхода этой модели на российский рынок - туманны

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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