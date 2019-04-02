Hyundai Venue раскрыли до премьеры

Официальный дебют компактного кроссовера намечен на 17 апреля, однако уже сейчас внешность новинки перестала быть секретом: в Сеть попали фотографии с одной из дилерских парковок Hyundai в Индии. Раскрылись и некоторые технические подробности

Рассмотреть автомобиль целиком пока нет возможности, но на снимках запечатлен передняя и задняя часть и салон. Фронтальная часть Venue выдержана в стиле гораздо более крупной модели Santa Fe, например, новый кроссовер получил двухъярусную головную оптику, которая имеет светодиодную окантовку. Заднюю часть оформили в стиле концепта Hyundai Carlino, дебютировавшего в Индии три года назад. Кстати, этот прототип и считается предвестником Venue – именно после премьеры Carlino заговорили о новом небольшом и недорогом паркетнике. Правда, тогда сообщалось, что бюджетник разработают только для Индии, а в Хёндэ решили превратить кросс в глобальную модель.

Что касается технической части, то на фотографиях, на багажной двери кроссовера есть шильдик Turbo – то есть модель предложат с турбированным двигателем. Скорее всего, это литровый трехцилиндровый мотор T-GDI с отдачей в 100 л.с., который сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Еще индийской версии прочат «атмосферник» 1.4 (100 л.с.) и дизель аналогичного объема (90 л.с.), эти двигатели работают в паре с шестиступенчатой «механикой». А вот положен ли Venue полный привод – пока неизвестно.