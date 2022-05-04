Hyundai выходит из совместного партнерства с компанией Rimac

Компания Hyundai выйдет из совместных проектов с Rimac после того, как компания объединилась с Bugatti при активном участии Porsche

Корейский концерн еще в 2018 году инвестировал в хорватский проект почти сто миллионов евро. Дополнительные инвестиции были осуществлены и в течение последующих двух лет, что обеспечило Hyundai 15-процентный пакет акций хорватской компании. Сейчас же Hyundai будут избавляться от ценных бумаг.

Более того будет прекращена совместная разработка двух спорткаров - водородного и электрического. Правда в Hyundai уже заявили, что второй проект будет доведен до логического завершения, но уже собственными силами. Инсайдеры полагают, что им может стать заряженная версия Hyundai Ioniq 5.