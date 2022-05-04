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4 май 2022

Hyundai выходит из совместного партнерства с компанией Rimac

Hyundai выходит из совместного партнерства с компанией Rimac
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai выйдет из совместных проектов с Rimac после того, как компания объединилась с Bugatti при активном участии Porsche

Корейский концерн еще в 2018 году инвестировал в хорватский проект почти сто миллионов евро. Дополнительные инвестиции были осуществлены и в течение последующих двух лет, что обеспечило Hyundai 15-процентный пакет акций хорватской компании.  Сейчас же Hyundai будут избавляться от ценных бумаг.

Более того будет прекращена совместная разработка двух спорткаров - водородного и электрического. Правда в Hyundai уже заявили, что второй проект будет доведен до логического завершения, но уже собственными силами. Инсайдеры полагают, что им может стать заряженная версия Hyundai Ioniq 5.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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