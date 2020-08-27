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27 авг 2020

Hyundai выпустит автомобиль без двигателя

Hyundai выпустит автомобиль без двигателя
Автор фото: фирма-производитель

Южнокорейский бренд планирует продавать в Европе «автомобили-мыльницы» для спуска с горы

Компания Hyundai опубликовала первый тизер нового необычного концепт-кара, разработанного в европейском дизайн-центре марки в Рюссельсхайме. Его главной особенностью станет отсутствие двигателя — машина будет ездить исключительно благодаря силе тяжести.

В США для обозначения подобных автомобилей, предназначенных для спуска с горки, существует отдельный термин «soapbox» («мыльница»). Ранее дети самостоятельно сооружали такие машины, корпусом для которых служили пустые деревянные ящики из-под мыла.

Судя по изображению, концепт-кар Hyundai будет представлять собой небольшой четырехколесный автомобиль с аэродинамическим кузовом желтого цвета. Управление «мыльницей» будет осуществляться при помощи специальной ручки.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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