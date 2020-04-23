Hyundai выпустит две новые модели

Компания подтвердила планы производства сразу двух новых автомобилей — купеобразного седана Prophecy и кроссовера на базе концепта Hyundai 45

Оба автомобиля будут иметь уникальный дизайн. Таким образом, компания Hyundai намерена отойти от традиции фамильного дизайна, применяемого во всех автомобилях модельного ряда. Как заявил в интервью Auto Express вице-президент Hyundai и глава Hyundai Global Design Center Сангюп Ли, модель Prophecy встанет на конвейер сразу после того, как будет запущено производство модели на базе концепта Hyundai 45. «Дизайн Hyundai 45 вдохновлен 1970-ми годами, но облачен в форму кроссовера, который более популярен сегодня. В основу стиля Prophecy легли обтекаемые автомобили 1930-х годов», — говорит топ-менеджер.

Prophecy заменит в модельном ряду компании автомобиль Ioniq. Обе новинки будут построены на новой платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP). То есть они будут полностью электрическими. Серийную модель на базе Hyundai45 представят до конца 2020 года, а Prophecy появится в 2021 году.