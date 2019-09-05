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5 сен 2019

Hyundai выпустит электрокар в историческом стиле

Hyundai выпустит электрокар в историческом стиле
Автор фото: фирма-производитель

Южнокорейский концерн привезет на Франкфуртский автосалон концептуальный электрокар 45 EV, выполненный в духе исторических моделей марки

Компания Hyundai показала очередной тизер, дающий представление о внешности концептуального электрокара 45 EV, премьера которого состоится 10 сентября на Франкфуртском автосалоне. Новинка будет выполнена в стиле первых самостоятельных автомобилей южнокорейской марки, в том числе модели Pony первого поколения 1975 года.

Представители компании характеризуют концепт-кар 45 EV в качестве «символической точки отсчета в развитии дизайна будущих электромобилей марки». Наконец, экспериментальная машина будет призвана продемонстрировать развитие фирменного стилистического направления Sensuous Sportiness — «Эмоциональная спортивность». Напомним, что ранее сообщалось о планах Hyundai Motor Group по выпуску, к 2025 году, 44 «зеленых» модели, 23 из которых получат полностью электрические силовые установки.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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