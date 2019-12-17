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17 дек 2019

Hyundai выпустит уменьшенный Solaris

Hyundai выпустит уменьшенный Solaris
Автор фото: фирма-производитель

Cовсем скоро Hyundai покажет субкомпактный бюджетный седан Aura, который встанет в продуктовой линейке на ступень ниже Соляриса. Но россияне не смогут его купить: целевым рынком для него является Индия

Пока что автомобиль демонстрируется в виде пары набросков – на них видно, что новинка получит выразительный экстерьер. В глаза бросаются рельефные выступы кузова в районе арок и замаскированные задние стойки крыши. Хотя есть вероятность что, в реальности четырехдверка будет более сдержанной.

В техническом отношении откровений нет, так как автомобиль построен на базе  хэтчбека Hyundai Grand i10 Nios. Для седана будут предлагаться три мотора: 1,2-литровый 3-цилиндровый дизельный (75 л.с.), 1,2-литровый 4-цилиндровый «атмосферник» (84 л.с.) и 1,0-литровая «турботройка» (100 л.с.). Покупатели смогут выбирать между 5-ступенчатой «механикой» и «роботом».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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