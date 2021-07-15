Hyundai запустит беспилотные маршрутки в Корее

Корейский автомобильный концерн решил заняться беспилотниками в домашнем регионе. Зайти решили со стороны коммерческих автомобилей

Компания Hyundai Motor запустит в южнокорейском Седжоне сервис беспилотных маршрутных перевозок под названием Shucle. Проект представляет собой несколько автопилотируемых шаттлов, которые курсируют по определенному маршруту. Через приложение можно вызвать машину к одной из двадцати точек на маршруте. К слову, машины обладают третьим уровнем автономности – машины передвигаются полностью самостоятельно, но в салоне находится оператор, который возьмет на себя управление в случае форс-мажора.

Сами машины построены на базе крупного минивэна H350. Под его капотом располагается 2.5-литровый турбодизельный агрегат, который развивает 167 лошадиных сил. Беспилотный вариант обладает 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, в то время как на обычных фургонах существует альтернатива в виде 6-ступенчатой механики.