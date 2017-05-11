Власти Южной Кореи приняли решение о строительстве K-City: искусственного города, в котором местные компании, такие как Samsung, SK Telecom, Naver, Hyundai и Kia смогут тестировать автомобили, оснащенные системами автономного вождения

По сообщению министерства земель, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, под K-City будет выделена территория в 88 акров. На ней будут расположены участки, симулирующие плотное городское движение, скоростные магистрали, автономные парковки, дороги с выделенными полосами для общественного транспорта. Создание города-полигона планируется завершить в следующем году, власти страны инвестируют около 10 миллионов долларов.

Напомним, что на прошлой неделе власти Южной Кореи выдали первое разрешение на тесты автомобилей, оснащенных системами автономного вождения. Разрешение получила компания Samsung, которая будет испытывать свои наработки на автомобилях Hyundai.

K-City — не единственный искусственный город для испытаний автономных систем. В 2016 в Мичигане началось строительство аналогичного полигона. Его площадь составит 335 акров.