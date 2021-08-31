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31 авг 2021

Когда в Россию приедет Hyundai IoniКогда в Россию приедет Hyundai Ioniq 5?

Когда в Россию приедет Hyundai IoniКогда в Россию приедет Hyundai Ioniq 5?
Автор фото: фирма-производитель

Руководство российского офиса корейской марки дало ответ на этот вопрос. Предупреждаем сразу – придется подождать.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление главы марки в России, Алексея Калицева, Ioniq 5 приедет в Россию в средине этого года. Интересно, что эта модель станет родоначальником  широкой линейки электрокаров, то есть в Россию привезут несколько электрических новинок.

Напомним, что Ioniq 5 на домашнем и европейском рынке предлагается в переднеприводных и полноприводных модификациях.  Вариантов силовых установок четыре. В первом случае автомобиль может оснащаться 170-сильным или 218-сильным двигателем. Во втором случае под капотом будут располагаться двухмоторные связки – на 235 или 305 лошадиных сил. Какие конфигурации будут доступны на российском рынке – неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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