Компактный 3-дверный кроссовер Hyundai Inster получил внедорожную версию

Компания Hyundai представила новую внедорожную модификацию компактного электрического кроссовера Inster под наименованием Cross. Как оказалось, технически она ничем не отличается от обычного Inster

Кроссовер получил более массивные передние и задние бампера, защитные накладки по всему периметру и квадратные вставки на светодиодные фары. Кроме этого, покупателям предложат на выбор из нескольких дизайнов колесных дисков, эксклюзивный зеленый цвет и опциональный багажник на крышу. В салоне добавили яркие элементы на передней панели и сиденьях.

Стандартный Hyundai Inster Cross оснащен электромотором мощностью 97 л.с. и 147 Нм крутящего момента, а версия подороже - 115 л.с. при том же крутящем моменте. Максимальный запас хода - 360 км. Чтобы пополнить заряд с 10% до 80%, потребуется примерно 30 минут.