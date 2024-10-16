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16 окт 2024

Компактный 3-дверный кроссовер Hyundai Inster получил внедорожную версию

Компактный 3-дверный кроссовер Hyundai Inster получил внедорожную версию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai представила новую внедорожную модификацию компактного электрического кроссовера Inster под наименованием Cross. Как оказалось, технически она ничем не отличается от обычного Inster

Кроссовер получил более массивные передние и задние бампера, защитные накладки по всему периметру и квадратные вставки на светодиодные фары. Кроме этого, покупателям предложат на выбор из нескольких дизайнов колесных дисков, эксклюзивный зеленый цвет и опциональный багажник на крышу. В салоне добавили яркие элементы на передней панели и сиденьях.

Стандартный Hyundai Inster Cross оснащен электромотором мощностью 97 л.с. и 147 Нм крутящего момента, а версия подороже - 115 л.с. при том же крутящем моменте. Максимальный запас хода - 360 км. Чтобы пополнить заряд с 10% до 80%, потребуется примерно 30 минут.

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