Компания Hyundai подала в патентное бюро заявку на авторство нового 4-цилиндрового двигателя с цилиндрами разного диаметра

В ней детально описана новая система и инновационный способ управления двигателем. По мнению представителей Hyundai такая конструкция обеспечит меньшие потери и лучший отклик на открытие дроссельной заслонки.

В патенте говорится о двух цилиндрах объемом 400 см3 каждый и о двух цилиндрах объемом по 350 см3. Разумеется, такая конструкция будет менее уравновешенной, чем традиционная «четверка», поэтому для снижения вибраций, шума, а также более ровной кривой крутящего момента Hyundai предлагает дополнить этот двигатель еще и электрической силовой установкой.

Однако, никаких подробностей о дате выхода двигателей в серию и о моделях, на которых такой агрегат появится, на сегодняшний день нет. Напомним, что это не первая экстравагантная конструкция ДВС, так например компания Honda в конце девяностых патентовала и даже выпускала небольшим тиражом поршневые двигатели внутреннего сгорания с овальными цилиндрами и поршнями, однако из-за дороговизны производства такие моторы быстро уступили место традиционным.