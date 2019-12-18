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18 дек 2019

Конструкторы и инженеры Hyundai будут работать в виртуальной реальности

Конструкторы и инженеры Hyundai будут работать в виртуальной реальности
Автор фото: фирма-производитель

Благодаря новой VR-системе разработка автомобилей станет на 15% дешевле и на 20% быстрее

Компания Hyundai представила в своем главном научно-исследовательском центре в Южной Корее новую систему оценки конструкторских решений, основанную на технологиях виртуальной реальности. Она позволяет команде разработчиков попасть в модель проекта с помощью VR-очков, чтобы уже на ранней стадии проанализировать различные аспекты процесса создания новой модели. Система была уже испытана при разработке концептуального грузовика HDC-6 Neptune.

Сообщается, что в системе создаются элементы экстерьера и интерьера будущего автомобиля, «примеряются» разные цвета и материалы. Также моделируется освещение и окружение машины – для большей реалистичности. В настоящее время система позволяет одновременно работать над проектом группе в 20 человек. Концерн намерен использовать технологии виртуальной реальности для совместной работы своих мировых подразделений через удаленный доступ, а также в департаментах продуктового планирования и непосредственно на производстве. 

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