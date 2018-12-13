Корея следует японским путем

Концерн Hyundai не хочет отставать от своих коллег по цеху в рамках исследования альтернативных силовых установок для автомобилей и выделит семь миллиардов долларов на разработку водородных двигателей

Hyundai Motor представила стратегический план по развитию технологии топливных элементов. Он носит название FCEV Vision 2030 и предполагает целый комплекс мероприятий по разработке водородных элементов. Согласно плану к 2030 году концерн планирует выпускать около 700 000 силовых установок на водородных топливных элементах ежегодно, в том числе 500 000 — для автомобилей, включая легковые и лёгкие коммерческие.

Компания очень верит в развитие водородных двигателей и предполагает, что к этому же сроку спрос на автомобили с подобными установками будет составлять два миллиона машин от общемирового спроса. На научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в области водородных топливных элементов, а также расширение их производства HMG намерена выделить около семи миллиардов долларов. Это создаст около 51 000 рабочих мест — речь о новых специализированных заводах. Закладка первого камня одного из них состоялась 11 декабря в Чхунджу.