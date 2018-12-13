Автомобильный портал Motorpage
13 дек 2018

Корея следует японским путем

Корея следует японским путем
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Hyundai  не хочет отставать от своих коллег по цеху  в рамках исследования альтернативных силовых установок для автомобилей и выделит семь миллиардов долларов на разработку водородных двигателей

Hyundai Motor представила стратегический план по развитию технологии топливных элементов. Он носит название FCEV Vision 2030 и предполагает целый комплекс мероприятий по разработке водородных элементов.  Согласно плану к 2030 году концерн планирует выпускать около 700 000 силовых установок на водородных топливных элементах ежегодно, в том числе 500 000 — для автомобилей, включая легковые и лёгкие коммерческие.

Компания очень верит в развитие водородных двигателей и предполагает, что к этому же сроку спрос на автомобили с подобными установками будет составлять два миллиона машин от общемирового спроса.  На научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в области водородных топливных элементов, а также расширение их производства HMG намерена выделить около семи миллиардов долларов. Это создаст около 51 000 рабочих мест — речь о новых специализированных заводах. Закладка первого камня одного из них состоялась 11 декабря в Чхунджу. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Драйв, Car Ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Hyundai намекает на кроссовер

10 декабря 2018
Genesis G70

Каршерингу открыли парковки бизнес-центров

07 декабря 2018
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade - теперь без покрывала

27 ноября 2018
Genesis G90 2019

Genesis G90 представлен официально

27 ноября 2018
Hyundai palisade

Самый большой кроссовер Hyundai тестируют в Швеции

23 ноября 2018
Hyundai Santa Fe 2019

Новый Hyundai Santa Fe - идеал дактилоскопии

19 ноября 2018

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 уехал далеко от «донора» Тест драйв
12 декабря 2018

Lada Xray Cross
"Lada XRAY Cross уехал далеко от «донора»"
Hyundai Santa Fe - незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый hyundai santa fe
Тест драйв
10 декабря 2018

Hyundai Santa Fe
"Незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый Hyundai Santa Fe"
Jeep Cherokee - jeep cherokee 2019 как все и не как все
Тест драйв
06 декабря 2018

Jeep Cherokee
"Как все и не как все"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"

Написано новостей:

2 2 3 9 3