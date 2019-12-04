Кроссовер Genesis раскрыт до премьеры

В Южной Корее началось серийное производство модели Genesis GV80, шпионские фотографии которой уже утекли в сеть

Внешность Genesis GV80 выполнена в стиле флагманского седана G90. У них похожие пятиугольные решётки радиатора и выхлопные патрубки. Также кроссовер получил двухэтажную оптику и капот с U-образной выштамповкой. На выбор для модели предложат колёса диаметром 19, 20 или 22 дюйма. Салон, по своей роскошности, не уступит внешности: в оснащении появятся проекционный дисплей, панорамная крыша, шторки с электроприводом на задних окнах и многое другое. В зависимости от версии модель предложат в вариантах на пять или семь посадочных мест.

Что касается техники, то Genesis GV80 получит трёхлитровый рядный шестицилиндровый турбодизель мощностью 278 л.с. (588 Н•м) и два бензиновых турбомотора — 2,5-литровую «четвёрку» мощностью около 280 л.с., а также 3.5 V6 с отдачей 380 л.с. (530 Н•м). Двигатели будут сочетаться с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — задний или опциональный полный.