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4 фев 2022

Кроссовер Hyundai Casper превратили в фургон

Кроссовер Hyundai Casper превратили в фургон
Автор фото: фирма-производитель

Семейство субкомпактного корейского кроссовера Hyundai Casper расширилось за счет появления новой модификации – фургона

Принцип превращения SUV в фургон прост - производитель демонтировал задний ряд кресел, установил перегородку за водительским отсеком и металлические решетки на задние стекла. Также на машине были применены новые дверные карты из износостойкого пластика. В результате манипуляций объем грузового отсека достиг 940 литров.

В остальном же перед нами обычный Hyundai Casper со стандартным литровым двигателем мощностью в 75 лошадиных сил. Правда, у коммерческой модели нет альтернативы в виде того же мотора, но с турбонаддувом. Коробка передач — 4-ступенчатая автоматическая, привод только передний.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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