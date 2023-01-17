На российском заводе Hyundai начинаются сокращения

Автозавод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР, Сестрорецк) начал процесс сокращения своего штата, который был анонсирован еще в декабре прошлого года

«Процедура будет проходить в два этапа. В первый день приезжаешь, подписываешь соглашение, сдаешь форму и инструмент (если он есть на руках). После этого назначают день второго визита на завод, для подписания оставшихся документов, получения личных документов на руки, сдачи ключей и пропусков» - приводит ТАСС сообщение представителей предприятия.

Напомним, что большинство цехов завода находятся в простое из-за санкционной нагрузки и разрывов логистических цепочек. На сегодняшний день работает лишь один цех – кузовной, там собираются кузова Solaris, которые поставляются в Казахстан.