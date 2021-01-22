Названы характеристики Hyundai Ioniq

В интернете появились характеристики первого электрокроссовера Hyundai. Судя по ним, можно сделать вывод о неплохой практичности машины.

Итак, что мы имеем? Как сообщает Motor1, данные представляют европейскую спецификацию машины. Собственно, известно, что запас хода будет превышать 500 километров. Кроме того, автомобиль будет оборудован системой высокоскоростной зарядкой – восемьдесят процентов за двадцать минут.

А что там с двигателем? Тоже интересно – 310 лошадиных сил. К сожалению, динамические характеристики остаются нераскрытыми. Зато известно, что машина получит серьезное оснащение системами автопилота. Сообщается, что общий уровень автоматизации – второй.