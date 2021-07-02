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2 июл 2021

Новая Hyundai Creta – объявлены цены!

Новая Hyundai Creta – объявлены цены!
Автор фото: фирма-производитель

Стоимость новой Creta можно назвать откровением, в некотором смысле. А как иначе, если стоимость бюджетного кроссовера в старшей комплектации подбирается к отметке в два миллиона рублей (1900000). Что касается начальной планки, то она находится на отметке в  1 миллион 199 тысяч рублей.

Впрочем, производитель заявляет, что уже в базе автомобиль будет прилично оснащен. Кондиционер, музыкальная система с 8-дюймовым экраном,  фронтальные подушки безопасности, зеркала с подогревом  - все это уже входит в стандартное оснащение.

Дизайн автомобиля изменился значительно, но техническая составляющая осталась прежней. То есть автомобиль будет доступен и с передним, и с полным приводом. Моторы – атмосферные 1.6 и 2.0 с  механической или автоматической трансмиссией.

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