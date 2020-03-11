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11 мар 2020

Новая Hyundai Elantra будет удивлять дизайном

Новая Hyundai Elantra будет удивлять дизайном
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai Motor представила первые изображения новой Elantra 2021 модельного года. Презентация модели состоится 17 числа в Голливуде

Элантра седьмого поколения получит яркий экстерьер с необычной композицией из подштампованных граней на боковинах. Корма в стиле фастбэка напоминает свежую версию Сонаты. По словам представителей корейском марки, автомобиль станет длиннее, шире и ниже. С учетом пологой крыши это создаст силуэт, схожий с купе.

По заявлению представителей марки, прогрессивный и экзотический характер Elantra 2021 модельного года подчеркнули с помощью новой стилистики «параметрической динамики» (Parametric Dynamics). Самые современные инженерные решения и дизайнерские находки воплощаются в ярком многогранном образе Elantra. Технические подробности, на данный момент, не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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