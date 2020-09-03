Автомобильный портал Motorpage
3 сен 2020

Новый кроссовер Hyundai получит камеры вместо внешних зеркал

Новый кроссовер Hyundai получит камеры вместо внешних зеркал

Новую технологию, улучшающую обзор и аэродинамику, применят на новом электрическом кроссовере ioniq 5

Новый электрический купе-кроссовер Hyundai Ioniq 5 получит специальные камеры, которые заменят традиционные наружные зеркала заднего вида. Об этом говорят шпионские фотографии автомобиля, опубликованные онлайн-изданием The Korean Car Blog. Изображение с камер будет выводиться на специальные небольшие дисплеи, расположенные в дверных картах автомобиля. Подобная технология позволит улучшить обзор, особенно в плохую погоду, а также снизит сопротивление воздушного потока, что уменьшит расход электроэнергии.

Что касается самого кроссовера, то это будет автомобиль, сопоставимый по габаритам с моделью Santa Fe. Его длина составит 4635 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1605 миллиметров. Кросс-купе будет доступно в двух основных модификациях: с батареями на 58 и 73 кВт-ч, которые позволят проехать без подзарядки 354 и 340 км соответственно.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Ioniq

Электромобили Hyundai увековечили в музыке

01 сентября 2020
Genesis G70 (2019)

Обновлённый седан Genesis G70 не получит новых моторов

01 сентября 2020
Hyundai

Hyundai выпустит автомобиль без двигателя

27 августа 2020
Hyundai Palisade (2020)

Hyundai Palisade плохо пахнет

27 августа 2020
Hyundai Santa Fe Black&Brown

Hyundai привезла в Россию ограниченную серию кроссовера Santa Fe

26 августа 2020
Genesis G80 (2021)

Новый Genesis G80 сертифицирован для России

18 августа 2020

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Porsche Taycan - porsche taycan 2020 почему porsche taycan стал дважды героем Тест драйв
02 сентября 2020

Porsche Taycan
"Почему Porsche Taycan стал дважды героем"
Hyundai Genesis G80 - genesis g80 2018 равнение на кайзера - поклоны императору
Тест драйв
31 августа 2020

Hyundai Genesis G80
"Равнение на кайзера - поклоны императору"
Toyota RAV4 - toyota rav4 2019
Тест драйв
29 августа 2020

Toyota RAV4
"Возлюби дальнего своего"
Mitsubishi Outlander - жажда путешествий
Автопутешествия
28 августа 2020

Mitsubishi Outlander
"Жажда путешествий"

Написано новостей:

2 6 5 7 8