Новый кроссовер Hyundai получит камеры вместо внешних зеркал

Новую технологию, улучшающую обзор и аэродинамику, применят на новом электрическом кроссовере ioniq 5

Новый электрический купе-кроссовер Hyundai Ioniq 5 получит специальные камеры, которые заменят традиционные наружные зеркала заднего вида. Об этом говорят шпионские фотографии автомобиля, опубликованные онлайн-изданием The Korean Car Blog. Изображение с камер будет выводиться на специальные небольшие дисплеи, расположенные в дверных картах автомобиля. Подобная технология позволит улучшить обзор, особенно в плохую погоду, а также снизит сопротивление воздушного потока, что уменьшит расход электроэнергии.

Что касается самого кроссовера, то это будет автомобиль, сопоставимый по габаритам с моделью Santa Fe. Его длина составит 4635 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1605 миллиметров. Кросс-купе будет доступно в двух основных модификациях: с батареями на 58 и 73 кВт-ч, которые позволят проехать без подзарядки 354 и 340 км соответственно.