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11 июл 2023

Новый кроссовер от Hyundai

Новый кроссовер от Hyundai
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai представила новый компактный кроссовер Exter для индийского рынка

Несколько месяцев мы получали крупицы информации, но сейчас картина полностью сложилась. Длина новинки составляет 3815 мм., ширина - 1710 мм., высота - 1631 мм, колесная база - 2450 мм., а дорожный просвет - 185 мм. Размер колесных дисков предлагается от 14 до 15 дюймов.

Сердце автомобиля - рядная бензиновая «четверка» объемом 1,2 л. Мощность - 83 л.с., а крутящий момент - 114 Нм. Также есть вариация данного мотора, работающего на метане, но отдача в таком случае составит 69 л.с. и 95 Нм. Оба мотора комплектуются 5-ступенчатой "механикой", но только для бензинового агрегата есть комплектация с роботизированной коробкой. Шасси - стойки МакФерсон спереди и полузависимая подвеска сзади. Привод - только передний.

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ixbt

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