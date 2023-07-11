Новый кроссовер от Hyundai

Компания Hyundai представила новый компактный кроссовер Exter для индийского рынка

Несколько месяцев мы получали крупицы информации, но сейчас картина полностью сложилась. Длина новинки составляет 3815 мм., ширина - 1710 мм., высота - 1631 мм, колесная база - 2450 мм., а дорожный просвет - 185 мм. Размер колесных дисков предлагается от 14 до 15 дюймов.

Сердце автомобиля - рядная бензиновая «четверка» объемом 1,2 л. Мощность - 83 л.с., а крутящий момент - 114 Нм. Также есть вариация данного мотора, работающего на метане, но отдача в таком случае составит 69 л.с. и 95 Нм. Оба мотора комплектуются 5-ступенчатой "механикой", но только для бензинового агрегата есть комплектация с роботизированной коробкой. Шасси - стойки МакФерсон спереди и полузависимая подвеска сзади. Привод - только передний.